Girne’de bir otel mühürlendi

Girne Belediyesi polisle birlikte bugün Şemo Otel’e baskın gerçekleştiren ekipler, sağlık karnesiz personel çalıştırıldığı, hijyen koşullarına uyulmadığı ve işletme izinsiz çalıştırıldığı gerekçesiyle oteli mühürledi

Girne’de bir otel, sağlık karnesiz personel çalıştırıldığı, hijyen koşullarına uyulmadığı ve işletme izinsiz çalıştırıldığı gerekçesiyle mühürlendi.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Şubesi ekipleri, Zabıta Kolluk Birimi Ekipleri ve Girne Polis Müdürlüğü’nden ekipler, Girne Antik Liman’ın arka sokaklarında bulunan Bafra Sokak’taki Şemo Otel’e baskın gerçekleştirdi.

Daha önceki denetimler ve bulgular dikkate alınarak, polisle birlikte bugün Şemo Otel’e baskın gerçekleştiren ekipler, sağlık karnesiz personel çalıştırıldığı, hijyen koşullarına uyulmadığı ve işletme izinsiz çalıştırıldığı gerekçesiyle oteli mühürledi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Polis Müdürlüğü, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Çalışma Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi ve Kaymakamlık işbirliğinde bölgede bulunan

pansiyon, motel, yatı evleri, cafe- restoranları denetlediklerini, çalışma izinleri, kimlik ve muhaceret kontrolleri yapıldığını hatırlatarak, yasalara uymayan, gerekli şartları yerine getirmeyen işletmeleri cezalandırmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Güngördü, şehir merkezindeki, tarihi ve turistik Girne Antik Liman’ın arka sokaklarında bulunan işletmelerin, bölgeye yaraşır olmasını arzu ettiklerini ifade ederek, bölgenin huzur ve sükuneti için tüm işletme sahiplerini kurallara uymaya davet etti.

Güngördü, bölgedeki denetimlere devam edeceklerinin altını çizdi.