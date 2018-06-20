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Gemi'deki tır dorsesinde 18 kaçak yakalandı

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Gemi'deki tır dorsesinde 18 kaçak yakalandı
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Girne Turizm Limanı’na bugün öğle saatlerinde giriş yapan “Beşparmak” isimli gemideki bir tırda gizlenmiş vaziyette Suriye uyruklu 18 kişi bulundu.
Polis açıklamasında, Suriye uyrukluların tümünün erkek olduğu, ayrıca aynı tırda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.
Tır sürücüsü 45 yaşındaki C.Ç’nin tutuklandığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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