banner255
banner69
Bu araçları denetleyen yok mu?
Bu araçları denetleyen yok mu?
28 0
Cihangir’in zirve yürüyüşü
Cihangir’in zirve yürüyüşü
39 0
 
Lefkoşa çocuklar için koştu
Lefkoşa çocuklar için koştu
25 0
Sirtaki coşkusu
Sirtaki coşkusu
12 0
İskele’ye açık hava sınıfı
İskele’ye açık hava sınıfı
8 0
Lider direkleri geçemedi
Lider direkleri geçemedi
122 0
ABD-Türkiye görüşmesinin detayları sızdı
ABD-Türkiye görüşmesinin detayları sızdı
14 0
banner82

Geçtiğimiz haftada 56 kaza 23 yaralı 822 ileri işlem

banner27

Geçtiğimiz haftada 56 kaza 23 yaralı 822 ileri işlem
banner267

TRAFİK KAZALARINDA 23 KİŞİ YARALANDI

 Trafikte son bir haftada meydana gelen kazalarda, 23 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 14-20 Ekim döneminde meydana gelen 56 kazanın 18’i süratli araç kullanmak, 15’i kavşakta durmamak, 10’u yakın takip, 8’i dikkatsiz sürüş, 5’i de muhtelif nedenlerden kaynaklandı. 

Kazaların 17’si Gazimağusa, 16’sı Girne, 15’i Lefkoşa, 6’sı İskele, 2’si de Güzelyurt’ta meydana geldi.

TRAFİK KONTROLLERİNDE 45 ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ

 Trafikte, 14-20 Ekim arasında 7 bin 214 araç sürücüsü kontrol edildi, 822’si ile ilgili ileri işleme gidildi. Kontrollerde 45 sürücü alkollü tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 134’ü süratli araç kullanmak, 122’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 114’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 113’ü seyrüsefer ruhsatsız, 45’i alkollü, 27’si muayenesiz, 22’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 20’si dikkatsiz sürüş yapmak, 16’sı sürüş ehliyetsiz, 12’si "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 9’u tehlikeli sürüş yapmak, 5’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 2’si "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak ve 177’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.