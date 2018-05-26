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Futbol maçında büyük arbede

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Futbol maçında büyük arbede
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BTM İkinci Lig’de bugün saat 17:30 sıralarında, Pınarbaşı'nda, Pınarbaşı – Dikmen takımları arasında oynanan futbol maçı sırasında, seyirciler arasında çıkan arbede sonucu Pınarbaşı'nda sakin Kemal Hacıyarım(E-40), Dikmen taraftarlarına taş atması sonucu, Eren Gür (E-16)  ayağından yaralandı.

Polis açıklamasına göre yine Kemal Hacıyarım, tasarrufunda bulundurduğu bıçağı gelişi güzel sağa sola salladığı sonucu, Dikmen taraftarı Turan Bolcan (E-23), Sinan Kuşçu (E-23) ve Ahmet Günizi (E-21) vücutlarının muhtelif yerlerinden hafif şekilde yaralandılar. Yaralıların tedavisi Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam etmekte olup, arbede sırasında aldığı darbelerden hafif şekilde yaralanan Kemal Hacıyarım, Girne Dr Akçiçek Hastanesi'nde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı. 

Olayda başından yaralanan İbrahim Erülkü'nün, Pınarbaşı'nda sakin H.B. (E-53) tarafından kendisine vurulan taş ile başından yaralandığı ayrıca sağ kolunun kırıldığı tespit edildi. Tüm yaralılar taburcu edilmiş olup, olayla ilgili olarak H.B. (E-53) ve K.H. (E-40) tutuklandı.

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