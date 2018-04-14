FETÖ'den aranan albay Girne'de tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında Türkiye'de aranan ve 2016 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen Albay S.C (E-47), eşi A.C (K-41) ve 3 çocuğu ile birlikte Girne'de tespit edilerek tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bahse konu şahıslar soruşturma kapsamında Türkiye'deki yetkililere teslim edilmek üzere ileriki günlerde KKTC'den ihraç edilecek.
FETÖ soruşturması kapsamında Türkiye'de aranan ve 2016 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen Albay S.C (E-47), eşi A.C (K-41) ve 3 çocuğu ile birlikte Girne'de tespit edilerek tutuklandı.