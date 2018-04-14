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FETÖ'den aranan albay Girne'de tutuklandı

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FETÖ'den aranan albay Girne'de tutuklandı
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 FETÖ soruşturması kapsamında Türkiye'de aranan ve 2016 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen Albay S.C (E-47), eşi A.C (K-41) ve 3 çocuğu ile birlikte Girne'de tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bahse konu şahıslar soruşturma kapsamında Türkiye'deki yetkililere teslim edilmek üzere ileriki günlerde KKTC'den ihraç edilecek.

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