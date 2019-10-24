Felek’in cezasında indirim olmadı

Girne’de 618 gram 800 miligram cannabinoid türü Bonzai uyuşturucu madde ile birlikte tespit edilerek tutuklanan ve 11 yıl hapse mahkum edilen Kader Felek’in istinaf talebi reddedildi

Evrim KAMALI

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda 2 bin grama yakın uyuşturucu madde ile yakalanan ve Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan 11 yıl hapse mahkûm edilen Kader Felek, dün istinaf mahkemesine çıktı.

Kader Felek, 1 Nisan 2016’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucunda Yavuz Çıkarma Plajının karşısındaki ormanlık alana sakladığı tasarrufundaki bin 618 gram 800 miligram cannabinoid türü Bonzai uyuşturucu madde ile birlikte tespit edilmişti. Kararı istinaf eden Kader Felek’in mahkûmiyet ve ceza kararına ilişkin açtığı istinaf reddedildi.

Ağır Ceza Mahkemesi, bu tür suçlarda ceza takdir edilirken, kamu yararı, yanında, uyuşturucunun türü ve miktarının da büyük öne taşıdığına ve sanığın yargılandığı suçların, 18 yıla kadar hapislik cezası öngörülen ciddi suçlar olduğuna vurgu yapan Bensen, bu tür cezalara suçlara ceza takdir edilirken, caydırıcı, ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine vurgu yapmıştı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, daha önce de benzeri suçlardan sabıkası olan sanık Kader Felek’i, 11 yıl hapis cezasına mahkûm etmişti.