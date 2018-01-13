banner107
banner69
2 0
Türkmenköy'e olumsuz yanıt
Türkmenköy'e olumsuz yanıt
44 0
 
19 0
12 0
83 0
Ozanköy Çağatay'ı aldı
Ozanköy Çağatay'ı aldı
42 0
24 0
banner82

Feci kazada biri ağır iki yaralı

banner27

Feci kazada biri ağır iki yaralı

 

Bu sabah 08:15 sıralarına Gelincik’te sakin Cemalettin AÇIK (E-48) yönetimindeki JK 938 plakalı salon araç ile Yeşilköy istikametinden Erenköy istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Erenköy’de sakin Varol SANDAL (E-39) yönetimindeki NP 142 plakalı salon araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu Cemalettin AÇIK ağır yaralı, Varol SANDAL ise hafif yaralı olarak kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.