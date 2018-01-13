Feci kazada biri ağır iki yaralı

Bu sabah 08:15 sıralarına Gelincik’te sakin Cemalettin AÇIK (E-48) yönetimindeki JK 938 plakalı salon araç ile Yeşilköy istikametinden Erenköy istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Erenköy’de sakin Varol SANDAL (E-39) yönetimindeki NP 142 plakalı salon araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu Cemalettin AÇIK ağır yaralı, Varol SANDAL ise hafif yaralı olarak kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.