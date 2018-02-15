“Eylemciler ‘öldürün, yakın’ diyorlardı”

Afrika Gazetesi’ne yapılan saldırılarla ilgili savcılığın tanıklarından olan Yusuf Alkım, o anları anlattı: “Toplanan kitle bize Rumcu, hainler, ajanlar diye bağırıyordu. Öldürün, yakın tekbir sesleri yükseliyordu”

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da 22 Ocak tarihinde Afrika Gazetesi’ne karşı gerçekleştirilen gazete binasının taşlanması, tabelalarının kırılması ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada iddia makamı Başsavcılık adına Savcı Ayşe Kaymak Şadi savunmanın iddiasına karşı kendi tanıklarını dinletmeye başladı. Savcı Şadi’nin dün üçüncü tanığı Yusuf Alkım olurken, son tanığı ise davanın soruşturmasını yapan polis memuru Ömer Karadağlı oldu.

Savcılığın üçüncü tanığı Yusuf Alkım, 22 Ocak’ta Afrika Gazetesi’ne yapılan saldırı anını cep telefonu ile gazete içinde görüntüleyerek mahkemeye emare olarak sundu. Alkım, olayların sabah saatlerinde toplanan kitlenin büyümesi ile başladığını şöyle anlattı:

Alkım “22 Ocak tarihinde sabah saat 09.00 sıralarında Afrika Gazetesi’ne gittim ve gazete önünde 20-30 kişilik bir grup kapıda ise birkaç tane polis vardı. Gazetede ise 15-16 çalışan biz sesler yükseldikçe ne olacağını bekliyorduk. 09.30’da balkona ben ve üç arkadaş çıktık toplanan kitle bize laf atarak Rumcu olduğumuzu hainler, ajanlar diye bağırıyorlardı gerildik ve içeri girdik. Biz olanları, gazetenin kameralarında izlemeye başladık. Kalabalık arttıkça sloganlar da yükselmeye başladı, öldürün, yakın tekbir sesleri yükseldikçe ara ara gazete içinden sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yapmaya başladık.”

Tanık Yusuf Alkım, artan kalabalığın seslerinin yükseldikçe polisin halen sessiz kaldığını ve saat 10.00 raddelerinde camlara önce yumurta ardından ise taşlar atılmaya başlandığını anlattı.

Yusuf Alkım “Camlara atılan taşlar, yabancı maddelerin artarak gelmesi üzerine kendi kendimizi korumak için neler yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Çevik Kuvvet Meclis’in arkasında polis kapıda kimse onları durduracak bir hareket yapmayınca önce gazetenin kapısına birçok eşya koyarak kapıyı güvene aldık. O kadar çok taş atılıyordu ki camın yanına yaklaşmak mümkün değildi. Arkadaşımız uzun bir sopa yardımı ile perdeleri daha fazla taş gelmesin diye kapatmaya çalıştığı esnada balkon camını büyük bir gürültüyle birinin kırdığını gördük. Polis kapıyı açmamızı istedi ve eylemciyi bizden korumak amacı ile balkondan alıp aşağıya indirdi. Polisin bizim için sağlayamadığı güvenliği kendimiz sağladık” dedi. Yaşananları anlatan Alkım, polisin kendilerini korumaları için bir odaya sığınmalarını söylediğini belirterek, “Böyle bir anayasal eylem olamaz, bizi öldürmek bahanesi ile toplanan kitle yakın, öldürün diye sloganlar atıyordu. Onları tahrik etmek mümkün değildi, çünkü biz atılan taşlar nedeniyle başımızı kaldıramıyorduk gazete içinde. Biz yaşananları tarihe geçmek için görüntüledik” şeklinde konuştu.

Yusuf Alkım’ın olayı anlatması üzerine savunma avukatı Enver Öztürk tarafından sorgulanmasına geçildi. Öztürk tanık Alkım’a gazete içinde çekilen görüntüleri kışkırtma amaçlı çektiğini öne sürmesi üzerine Alkım, “Yayın yapmak bizde bir alışkanlıktır. Akıllı telefonlar çıktıktan sonra hemen herkes mutlaka bir şeyleri kayıt altına alıyor. Linç amaçlı geldiklerini bildiğimiz için ben bu görüntüleri aldım. Aşağıdaki insanların ne yapacakları konuşmalarından haykırışlarından belliydi. Bu nedenle ben de bu anları tarihe not düşmek için kaydettim dedi. Savunma avukatının videonun bir bölümünde “Türkiye Devletinin Faşist Cumhurbaşkanının Faşist Köpekleri geldi” dediğini söylemesi üzerine Alkım ben hakaret içerikli söylemedim zaten eylem yapanlar kendilerini kurt köpeği olarak niteliyorlar ve bozkurt işareti yapıyorlar, ben de bu nedenle onları öyle nitelendirdim dedi. Duruşma salonundaki ekrandan olayın iç görüntüsü görüldükçe duruşmayı izleyenler hayretler içerisinde yaşanan olayları izledikleri gözlemlendi. Tanık Alkım’ın sorgulanmasının ardından Savcılığın son tanığı olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Ömer Karadağlı oldu. Karadağlı önce savcı Ayşe Kaymak Şadi’nin ardından da savunma avukatı Enver Öztürk’ün sorularını yanıtladı. Polis memuru Karadağlı’nın tanıklığının ardından savcılıkta dün davasını kapattığını beyan etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, savcılık ve savunma avukatının hitaplarını yapması için davayı 15 Şubat saat 11.00’e erteleyerek oturumu kapattı.