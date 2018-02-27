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Evin içerisine giriyordu

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Lefkoşa'da dün gece direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, kaldırıma çıkıp araca arkadan çarptı, ardından savrulup evin önündeki asma talvarın direklerine vurdu.

Evin içerisine giriyordu
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Murat ASLAN

Lefkoşa'da dün gece meydana gelen trafik kazası, görenleri şaşkına çevirdi. Şans eseri ucuz atlatılan kaza, saat 21:30 sıralarında meydana geldi.  32 yaşındaki Hasan Akdoğan, yönetimindeki 33 AN 366 plakalı araçla Osman Paşa Caddesi’nden Dereboyu istikametine doğru seyrederken giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü önce Cadı Bar adlı işletmenin kaldırımına çıktı ve kaldırımda park halinde bulunan Ali Güran Tahsin’e ait PB717 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın ardından duramayan araç savrularak, cadde üzerindeki 32 nolu evin önünde bulunan asma talvarının direklerine çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

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