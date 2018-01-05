Eve girmeye çalışırken yakalandı

Gazimağusa’da dün gece 00.30 sıralarında, O.A. (E-27) Gökova Sokak üzerinde bulunan Yıldız Apt. D-2’nin penceresini tornavida ile açmaya çalıştığı sırada ev sahibi tarafından fark edildi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi sonrası, O.A polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandı.
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