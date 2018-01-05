banner107
banner69
40 0
39 0
 
Hazinesi yüreğinde saklı adam; Paulo Coelho
Hazinesi yüreğinde saklı adam; Paulo Coelho
42 0
Doğayla baş başa 40 yıl
Doğayla baş başa 40 yıl
51 0
100 yılın en piskopat film karakterleri
100 yılın en piskopat film karakterleri
36 0
Ronaldo'dan gövde gösterisi
Ronaldo'dan gövde gösterisi
32 0
79 0
banner108

Eve girmeye çalışırken yakalandı

banner27

banner109
Eve girmeye çalışırken yakalandı
banner87

 

  Gazimağusa’da dün gece 00.30 sıralarında, O.A. (E-27) Gökova Sokak üzerinde bulunan Yıldız Apt. D-2’nin penceresini tornavida ile açmaya çalıştığı sırada ev sahibi tarafından fark edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi sonrası, O.A polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.