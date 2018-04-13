banner107
Park mı yaptı, yolun ortasına mı bıraktı?
Park mı yaptı, yolun ortasına mı bıraktı?
37 0
12 0
İşte seyahat edilmemesi gereken yerler
İşte seyahat edilmemesi gereken yerler
119 0
“İyi temsil edin ve mutlu dönün”
“İyi temsil edin ve mutlu dönün”
16 0
Erkeklerde Türkiye, kadınlarda Nijerya şampiyon
Erkeklerde Türkiye, kadınlarda Nijerya şampiyon
28 0
Hangisine yanalım
Hangisine yanalım
232 0
Liverpool, City’e şans tanımadı
Liverpool, City’e şans tanımadı
32 0
1. Lig'de heyecan fırtınası
1. Lig'de heyecan fırtınası
359 0
banner82
banner147

Eşyalı kiraladığı evin eşyalarını sattı

banner27

Girne’de ev sahibi tarafından kendisine kullanması için verdiği ev eşyalarını 5 bin TL’ye satan Filipinli zanlı tutuklandı

Eşyalı kiraladığı evin eşyalarını sattı
banner137

 Evrim KAMALI

Girne’de ev sahibi tarafından kendisine kullanması için verdiği ev eşyalarını satan Filipinli zanlı Ernesto Jr. Garcia tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şubede görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Yanaroğlu zanlının “Emanetçi tarafından sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının 2017 yılı Aralık ayı içinde kiracı olarak kaldığı Namık Kemal Caddesi No:32 adresinden ayrılırken, kullanması için Nigel Peter Holman tarafından verilen eşyaları 5 bin TL’ye sattığını söyledi. Olayın polisin bilgisine yeni geldiğini kaydeden Polis, eşyaların bir kısmına ulaştıklarını bir kısmının ise arandığını kaydetti. Şikâyetin polisin bilgisine yeni geldiğini aktaran Yanaroğlu, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlının soruşturma amaçlı 1 gün süreyle tutuklu kalması talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini satılan eşyaların bir kısmının bulunduğunu, bir kısmının ise arandığını belirterek soruşturmanın selameti açısından zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.