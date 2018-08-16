Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını başkalarına yolladı

Eski kız arkadaşına ait çıplak fotoğrafları başkalarına yollayan Emre Yapar tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Eski kız arkadaşına ait çıplak fotoğrafları telefonu ile K.D ve F.S.G’ye yollayan Emre Yapar, “Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçundan dolayı tutuklandı. Dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Yapar aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi. Zanlı Yapar ise mahkemede “K.D ile F.S.G bana ‘sende fotoğraf yok. Bizi kandırıyorsun’ dediler. Ben de fotoğrafları yolladım” diyerek kendisini savundu.

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Emre Yapar’ın2018 yılı Ağustos ayı içerisinde eski kız arkadaşı olan İ.Ç’ye ait çıplak fotoğrafları telefonundaki “Messenger” isimli mesajlaşma programından K. D ile F.S.G’ye gönderip paylaşmak suretiyle “Özel hayatın gizliliğini ihlal etme” suçunu işlediğini açıkladı. 15 ağustos tarihinde tespit edilerek tutuklanan zanlının gönüllü ifade vermediğini belirten tahkikat memuru, zanlının kullanımındaki cep telefonu ile konu fotoğrafları gönderdiğini sözlü olarak beyan ettiğini açıkladı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ve konu cep telefonunun henüz bulunamadığını belirten tahkikat memuru, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz, zanlı Emre Yapar’ın tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.