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Esentepe yasta

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Girne -Tatlısu anayolunda aracıyla takla atan 27 yaşındaki Esentepeli Luara Şeker hayatını kaybetti

Esentepe yasta
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Trafik kazası gencecik bir canı daha aramızdan aldı.

Girne -Tatlısu Anayolunda dün akşam meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki Luara Şeker hayatını kaybetti.

Kaza saat 19:30 sıralarında meydana geldi.

Girne -Tatlısu Anayolu 27-28 km’leri arasında Esentepe’de sakin Laura Jane Şeker, yönetimindeki GG 796 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla attı.

Araç sürücüsü Laura Jane Şeker olay yerinde yaşamını yitirdi.

Genç yaşta hayata veda eden Laura Jane Şeker evli ve bir çocuk annesiydi.

Şeker’in Esentepe futbolcusu Şahin Şeker’in eşi olduğu öğrenildi.


 

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