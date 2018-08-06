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Esentepe'de ölümlü kaza

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Esentepe'de ölümlü kaza
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Esentepe yakınlarından saat 19:30/ 20 civarlarında meydana gelen trafik kazasında bir kadın hayatını kaybetti.

Kazada ölen kadının Esentepeli olduğu öğrenildi.

Polisten alınan bilgiye göre, Bu akşam saat 19:30 sıralarında, Girne -Tatlısu Anayolu 27-28 km'leri arasında Esentepe'de sakin Laura Jane Şeker (K-27), yönetimindeki GG 796 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla atmıştır.

Araç sürücüsü Laura Jane Şeker olay yerinde yaşamını yitirmiştir.

Soruşturma devam etmekte.

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