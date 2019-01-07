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Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu darp edildi

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Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu darp edildi
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Tanınmış işadamı Erhan Başay ile yanında bulunan Zeki Asımoğlu Girne'de daha önceden aralarında sorun bulunan üç kişi tarafından ciddi şekilde darp edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 14.00 sıralarında, Girne'de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde, B.A. (E-35), V.G. (E-24) ve O.Ö. (E29) aralarında sorun bulunan ve o esnada cadde üzerinde bir restoranda oturmakta olan Erhan Başay'a elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup adı edileni ciddi şekilde darp ettiler. 

Saldırganlar ayrıca V.G, Erhan Başay''ın yanında bulunan Zeki Asımoğlu'nu ciddi şekilde darp edip, yere düşürmek suretiyle de kafatasının çatlamasına sebep oldular. Olayda ciddi şekilde yaralanan Zeki Asımoğlu, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada müşahede altına alındı. B.A , V.G, ve O.Ö. tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte.

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