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Ercan - İskele Anayolundaki kaza ucuz atlatıldı

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Bu sabah 7:50 sıralarında Ercan - İskele Anayolu üzerinde meydana gelen kazada yaralılar var

Ercan - İskele Anayolundaki kaza ucuz atlatıldı
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Fatma Alçıcıoğlu (K-65), yönetimindeki JM 073 plakalı salon araç ile Kalavaç istikametinden gelip Çukurova dörtyol kavşağına dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada iskele istikametinden gelip Ercan istikametine doğru seyreden Gökmen Yılmaz yönetimindeki JC 246 plakalı araç ile çarpışmıştı. Çarpmanın etkisiyle JM 073 plakalı araç takla attı. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile JM 073 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şifa Sofu (K-89) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor. Soruşturma devam etmektedi

 

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