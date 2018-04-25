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Eniştesini darp edenin burnunu kırdı

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Girne’de Tuncay Aygün adlı kişi, eniştesine saldırıp döven bir kişiyi ciddi şekilde darp etti

Eniştesini darp edenin burnunu kırdı
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Evrim KAMALI

Girne’de önceki gece sokak ortasında eniştesini döven J.Ç’yi ciddi şekilde darp edip burnunu kıran zanlı Tuncay Aygün tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru İbrahim Varol olayla ilgili bulguları aktardı. Varol huzurda bulunan zanlı Tuncay Aygün’ün “Vahim zarar” ve “Ciddi darp” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis, zanlı Aygün’ün önceki gece Girne’de Mersin Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında, eniştesine saldırıp döven J.Ç’yi ciddi şekilde darp ederek burnunun kırılmasına neden olduğunu söyledi. Aygün’ün aynı gün yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını kaydeden Polis, yapılan sorgulamada zanlının suçlarını itiraf ettiğini belirtti. Polis memuru İbrahim Varol, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, Aygün’ün Spor Dairesi’nde kamu personeli olduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışının yasaklanması, 3 bin TL nakit teminat yatırması, 50 Bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 9 bin TL kefalet sendi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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