Elektrik kontağı aracı kül etti

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde muhtemelen elektrik kontağından çıkan araç yangınında araç kullanılmaz hale geldi.
Polisten verilen bilgiye göre saat 2200 sıralarında Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Ilgen Cevit'in kullanımında bulunan GU 017 plakalı araç çalıştığı esnada sönmesi üzerine, aracı tekrar çalıştırmak istediği sırada muhtemelen elektrik kontağı sonucu alev aldı.
Araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.