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Eczanenin camlarını kırıp ilaç çaldı

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Eczanenin camlarını kırıp ilaç çaldı
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Yeniboğaziçi’ndeki bir eczanenin vitrin camını kırılarak yeşil reçeteye tabi ilaçları çalındı. Meselede zanlı görülen 28 yaşındaki isminin baş harfleri N.K. olan kişi tutuklandı.

Geçen hafta sonu meydana gelen olayda “Ayşe Emiroğluları” eczanesinin vitrin camı hasara uğratıldıktan sonra içeriye girildi, aralarında yeşil reçeteye tabi ilaçların da bulunduğu muhtelif markalardaki hap ve şuruplar çalındı.

Olayın polisin bilgine gelmesiyle meselede zanlı olarak görülen 28 yaşındaki isminin baş harfleri N.K tutuklandı.

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