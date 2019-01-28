Diskoda başlayan kavga poliste son buldu

Mağusa’da bir diskoda iki grup arasında başlayan kavga poliste son buldu. İki grup arasında çıkan kavgada iki kişinin dişleri, bir kişinin ise köprücük kemiği kırılırken kavgaya karışan 11 kişi ise tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da faaliyet gösteren “Lion’s Garden” isimli diskoda dün sabahın ilk saatlerinde iki grup arasında başlayan kavga poliste son buldu. İki grup arasında çıkan kavgada iki kişinin dişleri, bir kişinin ise köprücük kemiği kırılırken kavgaya karışan 11 kişi ise tutuklandı. “Vahim zarar”, “Ciddi darp”, “Kavga”, “Rahatsızlık”, “Sarhoşluk”, “Uygunsuz tavır ve hareket” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Mustafa Bayır, Mustafa Bayır, Onur Bayırlı, Leyla Ulun, Mehmet Dedeoğlu, Cebrail Açıkgöz, Perihan Koruk, Osman Kiper, Arda Akkoyun, Oktay Çil ve Umur Akdeniz aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

2 KİŞİNİN DİŞİ, BİR KİŞİNİN KÖPRÜCÜK KEMİĞİ KIRILDI…

Meselenin tahkikat memuru, 27 Ocak 2019 tarihinde saat 03:00 raddelerinde Mağusa’da “Lion’sGarden” isimli disko içerisinde zanlı Mustafa Bayır, Mustafa Bayır, Onur Bayırlı ve Leyla Ulun bir taraf olup, diğer taraf olan zanlı Mehmet Dedeoğlu, Cebrail Açıkgöz, Perihan Koruk, Osman Kiper, Arda Akkoyun, Oktay Çil ve Umur Akdeniz ile, zanlı Mehmet Dedeoğlu’nun kız arkadaşı zanlı Perihan Koruk ile tartıştığı gerekçesiyle birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayaklarıyla vurmak suretiyle kavgada yer aldıklarını açıkladı. Kavga neticesinde zanlı 1 Mustafa Bayır’ın 2 dişinin, zanlı 2 Mustafa Bayır’ın 1 dişinin ve zanlı Mehmet Dedeoğlu’nun sağ omuz köprücük kemiğinin kırıldığını belirten tahkikat memuru,yapılan tahkikat neticesinde zanlı 1 Mustafa Bayır, zanlı 2 Mustafa Bayır ve zanlı Mehmet Dedeoğlu’na hangi zanlı veya zanlıların vurarak vahim bedensel zarara uğrattıklarının tespit edilemediğini açıkladı. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek, tüm zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, tüm zanlıların tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.