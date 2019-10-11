Direkt uçuşlar başlatılmalı

Başbakan Tatar, seyahat özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılıp, KKTC’ye direkt uçuşların başlatılması gerektiğini kaydetti

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın istikrarlı büyümeyi sağlayacak ekonomik planlamaya geçiş için hazırladığı “Vizyon 2035” projesi dün Bedesten’de yapılan toplantıda tanıtıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan tanıtım etkinliğinde Başbakan Ersin Tatar ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da konuşma yaptı.

Şahap Aşıkoğlu, 8 aylık bir maratonun başında bulunulduğunu, makro-ekonomik bir planlamayla turizm, tarım, özel sektör, enerji, yüksek öğrenim, bilişim, sosyal refah ve kamuda ciddi çalışmalar yapılacağını söyledi.

Şubat 2020’den Haziran ayına kadar 8 alanda derlenip, tek bir plan haline getirilecek çalışmaların, devletin büyüme planı olarak ortaya çıkacağını kaydeden Aşıkoğlu büyümenin eşit dağılımının hedeflendiğini de belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, insan potansiyelinin ülke kaynaklarının en önemlisi olduğuna dikkat çekerek, dünyalı olmayı hedefleyen girişimcilerin doğru politika ve teşviklerle yönlendirilmesinin önemine işaret etti.

İthal mobilyaya vergi uygulayarak, yerel mobilya üreticisinin önünü açtıklarını vurgulayan Başbakan Tatar, önümüzdeki 15 senenin planlamasının kıt kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlayacağını söyledi. Tatar, bu süreçte hükümetlerin değişecek olmasına rağmen ekonomik örgütlerin de onayıyla bir planlama ortaya konulup sahiplenilmesinin ekonomide zikzakların oluşmasını engelleyeceğini ifade etti.

Doğu Akdeniz’de meydana gelen olaylar ve siyasi gelişmelerin her geçen gün KKTC’nin

zeminini güçlendirdiğini belirten Tatar, KKTC’nin artık Türkiye’nin güvenliği için de önemli bir konuma geldiğini kaydetti.

Başbakan Tatar, Kıbrıs’ta varılması olası bir anlaşmanın şekli ne olursa olsun ayrı bir devlet, ayrı bir yönetim ve Kıbrıs Türk halkının ayrı bir varlık olarak dünyaca kabul edilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Tatar, seyahat özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılıp, KKTC’ye direkt uçuşların başlatılması gerektiğini kaydetti.

Tatar, üzerinden 45 yıl geçmesine rağmen Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan bir halkın insan haklarına aykırı şekilde özgürlüklerinin kısıtlandığını belirterek, “Belki bugün-yarın bundan bir netice alamayız ama belli uluslararası mahkemelerde haklarımızı arayacağız” şeklinde konuştu.

Direkt uçuşların uçak bilet fiyatlarını da olumlu etkileyeceğini söyleyen Tatar, turistik yerleri, doğası, tarihi, eğitimli yabancı dil bilen insanıyla KKTC’nin, ekonomik kalkınma gerçekleştirirken aynı oranda hassasiyeti çevreye de göstermesi gerektiğini vurguladı.

Büyük tesislerden Girne bölgesindeki denizlere atık boşaltılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Başbakan Tatar, elektrik santrallerinden çevreye salınan kara dumanların da şu an bir zorunluluk olmasına rağmen artık bir son bulması gerektiğini belirtti. Tatar, enterkonnekte sisteme geçmenin ardından doğal gazla elde edilecek temiz enerjinin çevreye de olumlu etkileri olacağını kaydetti.