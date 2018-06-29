Direksiyon hakimiyetini kaybetti karşı şeride uçtu

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun Düzova köyü bölgesinde öğleye doğru sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçtiği kazada araç sürücüsü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa -Gazimağusa Anayolu üzeri 41- 42 'inci km'leri arasında, 43 yaşındaki Cemile Allahkerim, yönetimindeki LZ 865 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Düzova köyü girişindeki petrol istasyonu önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refuje çarpıp takla atarak karşı şeride geçmesiyle yaşandı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip müşahede altında alındı.