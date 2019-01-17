Dikkatsizlik ve sürat= Kaza

Girne - Alsancak Çevre Yolunun Eziç kavşağında saat 20.00 sıralarında iki aracın yüz yüze çarpışması sonucunda meydana gelen kazada takla atan araçta bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polisten verilen bilgiye göre saat 20:15 raddelerinde Girne-Alsancak çevre anayolunun 1-2'inci kilometreleri arasında üç şeritli yolda, yolun ikinci şeridinde Girne istikametine doğru seyreden Girne'de sakin 40 yaşındaki Hamza Uludoğan yönetimindeki HC 273 plakalı Hyundai marka salon araç sürücüsünün dikkatsizce yolun kuzey kısmında bulunan Şht. Orhan Durum Sokağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada yolun birinci şeridi üzerinde Girne istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Zeytinlik'te sakin 38 yaşındaki Serkan Akkan yönetimindeki PZ 646 plakalı BMW marka salon aracın önünü tıkayıp çarpıştılar.Çarpışmanın etkisi ile HC 273 plakalı araç sol yan kısmı üzerine devrilip ön kısmı kuzey istikametine bakar şekilde durdu.

Kaza sonucu HC 273 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 42 yaşındaki Ümmühan ULUDOĞAN kaldırıldığı Girne Dr. Akçise!c. Hastanesinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra müşahede altına alındı. Kazada HC 273 plakalı araca 5000 TL. PZ 646 plakalı araca ise 10000 TL tahmini hasar oldu.

