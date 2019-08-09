Dikkatsizliğin acı sonu

Kalkanlı - Çamlıbel anayolunda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden 45 yaşındaki Celal Aydın, çelik bariyerlere çarpıp savruldu, ardından karşıdan gelen kamyonla çarpıştı ve yaşamını yitirdi

Trafikte dün ölümler peş peşe geldi. Kalkanlı - Çamlıbel Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 45 yaşındaki Celal Aydın yaşamını yitirdi.

Kaza saat 17:00 sıralarında meydana geldi.

45 yaşındaki Celal Aydın, yönetimindeki CC 278 plakalı salon araç ile Çamlıbel istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpıp ardından kontrolsüzce yolun sağ tarafına savrulduğu sırada karşı istikametten gelmekte olan 30 yaşındaki Mehmet Nalbant yönetimindeki JY 536 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Celal Aydın kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.