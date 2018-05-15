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Dikkatsizce U dönüşü yapınca kaza kaçınılmaz oldu

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Dikkatsizce U dönüşü yapınca kaza kaçınılmaz oldu
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Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde, dün saat 13:30 sıralarında 20 yaşındaki Burcu Calban, yönetimindeki NY 891plakalı salon araç ile Ozi Döner yanında önü doğu istikametine doğru park halinde bulunduğu sırada hareket edip yol içerisinde U dönüşü yapmaya çalıştığı esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden 24 yaşındaki Serkan Adem yönetimindeki NU 186 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı LDH'de yapılan tedavisini müteakip taburcu oldu. Kazanın hemen ardından olay yerine giden trafik tahkikat amiri Mehmet Özatılgan olay yerinde incelemelerde bulundu. 

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