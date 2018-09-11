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Dikkatsiz sürücü, çöp kamyonunun altına giriyordu

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Lefkoşa – Gazimağusa anayolu ilk kilometrelerinde dün sabah saatlerinde dikkatsiz araç sürücüsünün çöp kamyonunun sağ lastiğine çarpmasıyla yaşanan kazada yaralanan olmadı

Dikkatsiz sürücü, çöp kamyonunun altına giriyordu
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Murat ASLAN

Lefkoşa – Gazimağusa anayolunun Hamitköy yakınlarında dün sabah saatlerinde dikkatsizlik sonucu meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza dün sabah 05.45 sıralarında Lefkoşa – Gazimağusa anayolunun 5-6 kilometreleri arasında çift şerit yolun sağ şeriti içerisinde Gazimağusa istikametine ilerlemekte olan LT 402 plakalı araç sürücüsü Lefkoşa’da sakin Ali Kurkmaz dikkatsizliği sonucunda ayni istikamette sol şeritte ilerlemekte olan Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait  Celil Baba yönetimindeki JV 625 plakalı çöp kamyonunun sağ yan kısmına çarpmasıyla yaşandı.

Kaza sonucunda yaralanan olmazken, yolda trafik bir süreliğine aksadı.

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