Dikkat aranıyorlar!

Polis, Gesfi Döviz Bürosu sahibi Gökhan Naim’in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında iki kişinin daha arandığını duyurdu.

Aranmakta olan Pakistan uyruklu Zahid Masood ve İmran Arshan isimli şahısların fotoğraflarını basına da dağıtan polis, arananları görenlerin en yakın polis merkezine bildirmelerini istedi.

Bugün öğle saatleri itibarıyla Gökhan Naim cinayetiyle ilgili soruşturmada arananların sayısı 5’e, tutuklananların sayısı ise 4’e ulaştı.

Azmad Ali Virk, Ali Hassan ve Tanver Ahmad da aranan isimler arasında yer alıyor.

Tutuklanan zanlıların isimleri ise Faiz Ul Hassan, Bilal Ahmad, Ali Okan Şengül ve Abubakar Fiaz.