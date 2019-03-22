banner255
3 0
Beyaz dövme
Beyaz dövme
45 0
 
DR. FAZIL KÜÇÜK MÜZESİ
DR. FAZIL KÜÇÜK MÜZESİ
28 0
YDK’da Okuma Bayramı coşkusu
YDK’da Okuma Bayramı coşkusu
14 0
Son maçta çiğnediği sakız 390 bin pounda satıldı
Son maçta çiğnediği sakız 390 bin pounda satıldı
57 0
Çürük çilekler neden satılıyor?
Çürük çilekler neden satılıyor?
70 0
Enduro heyecanı başlıyor
Enduro heyecanı başlıyor
20 0
banner82

Dikkat aranıyorlar!

banner27

banner262
Dikkat aranıyorlar!
banner267

Polis, Gesfi Döviz Bürosu sahibi Gökhan Naim’in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında iki kişinin daha arandığını duyurdu.
Aranmakta olan Pakistan uyruklu Zahid Masood ve İmran Arshan isimli şahısların fotoğraflarını basına da dağıtan polis, arananları görenlerin en yakın polis merkezine bildirmelerini istedi.
Bugün öğle saatleri itibarıyla Gökhan Naim cinayetiyle ilgili soruşturmada arananların sayısı 5’e, tutuklananların sayısı ise 4’e ulaştı.
Azmad Ali Virk, Ali Hassan ve Tanver Ahmad da aranan isimler arasında yer alıyor.
Tutuklanan zanlıların isimleri ise Faiz Ul Hassan, Bilal Ahmad, Ali Okan Şengül ve Abubakar Fiaz.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.