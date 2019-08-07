Devlet Hastanesi'nde patlama: 1 yaralı

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Gögüs Servisi'nde oksijen tüpü patladı. Patlamanın oksijen tüpünün regülatöründeki kaçaktan dolayı meydana geldiği öğrenildi. Soğuk patlamayla birlikte bir görevli yaralandı. Yaralının el ve yüzünün muhtelif bölgelerinde 2. derece yanık olduğu belirtildi. Yaralının tedavisi göz ve yanık ünitesinde koordineli bir şekilde devam ediyor.