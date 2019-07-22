Dereboyu'nda yürekler ağza geldi

Lefkoşa'da Derboyu- Metahan arasında öğleden sonra meydana gelen kaza görenleri şaşkına çevirdi.
Kaza, bugün saat 15.45 sıralarında Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde, 19 yaşındaki Kemal Menemenci, yönetimindeki RH 994 plakalı araç ile Citroen ışıkları istikametinden Metehan çemberine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarpıp takla atmasyıla meydana geldi.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı LDH''de yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı.