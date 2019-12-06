Denize düşen genci arama çalışmaları yeniden başladı Girne antik limanda dün sabah Denize düşerek dalgalar arasında kaybolan Halil Karakız’ı arama çalışmaları bu sabah yeniden başlatıldı.

Girne Kordonboyu’nda dün sabah saatlerinde yaşanan olayda denize düşen mi yoksa intihar mı ettiği kesinleşemeyen Halil Karakız isimli şahıs dalgalara kapılarak kaybolmuştu. Dün yapılan tüm aramalara rağmen Karakız’a ulaşılamamıştı. Dün sabah 09:00 sıralarında Girne Kordonboyu Dallas Büfe yakınlarında meydana gelen olayda deniz kenarında bulunan 25 yaşındaki Halil Karakız’ın denize düşmesi üzerine yanında bulunan 21 yaşındaki Arif Gökçek de arkasından Halil Karakız’ı kurtarmak üzere denize atladı. Denize düşen arkadaşı Halil Karakız’ı kurtarmak için denize atlayan Arif Gökçek, dalgaların şiddetinden kayaların üzerine çarpıp, tutunmuş ve yaralanarak denizden çıkabilmişti. Ancak Halil Karakız dalgalar arasında gözden kaybolmuştu. Arama ve kurtarma çalışmaları için Sahil Güvenlik ekipleri havadan ve karadan destek vermişti. Kayıp şahıs ile ilgili bir gelişme olmaması üzerine olay yerine Sivil Savunma ve Polis Özel HarekatMüdürlüğüne ait dalgıçlarla arama kurtarma çalışmaları yapmışlardı. Denizin çok aşırı dalgalı olması nedeniyle denize düşen ve hala bulunamayan kişinin arama çalışmalarına dün öğleden sonra ara verilmişti. Arama çalışmaları hava şartlarının düzelmesiyle bugün yeniden başladı.