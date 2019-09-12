Cumhurbaşkanı Akıncı ve hükümet yetkilileri olay yerinde

Girne Çatalköy bölgesinde askeri cephanelikte çıkan patlamanın yaşandığı yere giden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, olay yerinde açıklama yaparak “Askerimize, polisimize ve insanlarımıza bir şey olmasın ondan sonra otelimiz ve ormanımızı düşünürüz” ifadelerini kullandı.

Akıncı, “polis ve asker burada sivil savunma ve herkes. Bu tip olaylarda sükuneti korumak lazım olayın tüm boyutlarını gün doğunca anlayacağız. Aldığım bilgilere göre can kaybı yok bu açıdan da durum sevindirici” dedi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Akıncı’ya Başbakan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’da eşlik etti.