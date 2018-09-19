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Cratos'taki yangında bir kişi yaralandı

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Cratos'taki yangında bir kişi yaralandı
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Girne'de Cratos Hotel'in plajındaki ahşap evlerde çıkan yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir otel personeli hastaneye kaldırılırken, ilk tespitlere göre 8 ahşap ev, bar ve ahşap teras yandı.

Polis Basın Subaylığı, saat 19.30'da başlayan ve nedeni henüz tespit edilemeyen yangının saat 20.45 civarında kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yangın nedeniyle ilk tespitlere göre otel plajındaki 8 ahşap ev, bar ve ahşap teras yanarak hasar gördü. Bir otel çalışanı ise yangın dumanından rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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