Cinayette ölen çocuğun kimliği belli oldu

Gönyeli'deki cinayetle ilgili polisten verilen ilk bilgiye göre ölen çocuk 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı...
Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 19:00 sıralarında, Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Ballı Apartmanın sakin B.L.K. (K-36) tartıştığı 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı isimli oğlunu karın bölgesinden bıçaklamak suretiyle ölümüne sebep olmuştur. Ercan Kaya Kunduracı olay yerinde yaşamını yitirdi. Anne B.L.K. tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte.
Bu arada cinayet zanlısı B.L.K'nın cinayeti dün işlediği iddia edilirken, eşinin ise Demirhan Polis Karakolu'nda görevli olduğu bildirildi.