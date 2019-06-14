Cezaevinde intihara teşebbüs

Öz kızına tecavüz suçundan Merkezi Cezaevi’nde bulunan ve cezaevindeki revirden sorumlu mahkum olarak görevlendirilen Osman Yıldız’ın üzerinde 10 adet uyuşturucu hap bulundu. Hücreye atılan Yıldız, intihara teşebbüs etti

Merkezi Cezaevi’nde Osman Yıldız adlı mahkum önceki akşam intihara teşebbüs etti. Güneşköy’de 5 yıl boyunca öz kızına tecavüz eden ve bu suçtan hükümlü tutuklu olarak bulunan Osman Yıldız’ın üzerinde önceki gün 10 adet uyuşturucu tesirli hap bulundu. Bunun üzerine cezaevinde hücre cezası alan Osman Yıldız, akşam saatlerinde bulunduğu hücrede kendisini asmaya çalıştı. İntihara teşebbüs olayı, görevli gardiyanlarca engellendi. Öz kızına 5 yıl boyunca tecavüz ettiği 2017 yılında ortaya çıkan ve tutuklanan Osman Yıldız, tecavüz suçundan 8 Kasım 2017 yılında yargılanarak 28 yıl hapse mahkûm edilmişti. Osman Yıldız’ın son dönemde, cezaevindeki revirden sorumlu mahkum olarak görevlendirilmesi, büyük tepki çekmişti.