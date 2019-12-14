Çevik kuvvet korumasında mahkeme

Cratos Otel Cage Club'a terlikle girmek isteyen Türkiye'nin tanınmış diyetisyeni İlter Faik Kaya'yı ciddî şekilde darp edip burnunu kıran beş güvenlik görevlisi 8’er ay hapse mahkum edildi. Mahkeme etrafında çevik birliğin geniş güvenlik önlemi alması dikkat çekti

Evrim KAMALI

Girne'de, 14 Haziran 2018 tarihinde Cratos Otel Cage Club'a terlikle girmek isteyen Türkiye'nin tanınmış diyetisyeni İlter Faik Kaya'yı ciddî şekilde darp edip burnunu kıran 5 güvenlik görevlisi Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde itham edilerek tutuklandı. Girne Kaza Mahkemesi'nde dün sabah okunan kararda, Nurettin Beyazsaclı, Halil Işık, Cemre Tabak, Yasin Caktu, Göksel Kimyalar 8 er ay hapse mahkûm oldu.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Fisün Cemaler, Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Rauf Kürşad’ın huzurunda görüşülen dün kü karar duruşmasında mahkûmiyet kararını Başkan Cemaler Açıkladı.

Başkan Fisun Cemaler sanıkların işlemiş olduğu suçun çok ciddi bir suç olduğunu hiçbir gerekçe ile bir kişinin vücut bütünlüğüne zarar verme sebebi olamayacağını belirtti. Başkan Cemaler sanıklar lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra sanıkları oy birliği ile 8 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Karar öncesi ve sonrasında mahkeme etrafında polis ekipleri çevik birlik ile geniş güvenlik önlemi aldı. Mahkeme dışında aldığımız bilgide ise kavgada müşteki konumunda bulunan İlter Faik Kaya aleyhinde şikâyet bulunduğu ve aleyhinde tutuklama emri bulunduğu için ülkeye gelmediği öğrenildi.