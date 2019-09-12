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Çatalköy yakınındaki askeri bölükte cephanelik yangını

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Çatalköy yakınındaki askeri bölükte cephanelik yangını
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Çatalköy yakınındaki askeri bölükte büyük patlamalar panik yaşatıyor.

Gazetemize ulaşan Çatalköy sakini bazı vatandaşlarımız Çatalköy ile Arapköy arasında bulunan askeri bölükte saat 02.00 sıralarında başlayan patlamalar nedeniyle büyük panik yaşadıklarını söylediler.

Bir süreden beridir devam eden patlamalar nedeniyle gökyüüznün aydınlandığını ifade eden vatandaşlar, bölgeye ambulansların gittiğini söylediler.

Bu arada patlamaların Lefkoşa'dan da hissedildiği bildirilirken korku dolu anlar yaşanıyor.

Öte yandan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay az önce sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Girnenin doğusunda kısa bir süre önce maalesef askeri bölge içerisinde bir cephanelikte yangın çıkmış ve arka arkaya patlamalar meydana gelmiştir, gerek askeri yetkililerimiz gerekse polis genel müdürlüğü ile temas halinde olaya müdahale ediyoruz. Sağlıklı bilgiye ulaşır ulaşmaz kamuoyu ile paylaşacağız. Az sonra ben de bölgede olacağım.

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