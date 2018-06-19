Çatalköy'de silahlı saldırı

Kendisini polise şikayet eden A.K'ye sinirlenen O.Ş, A.K'nin işlettiği Tims Cafe Bar'a aracıyla daldı, sopayla işyerinin camlarını kırdı, silahla işyerine ateş açtı.

Olay saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Çatalköy'de daha önce Kendisini polise şikayet eden isminin baş harfleri A.K'ye sinirlenen 46 yaşındaki isminin baş harfleri O.Ş, Beşparmak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren isminin baş harfleri A.K'nin işletmeciliğini yaptığı Tims Cafe Bar'a aracı ile girerek mekanda müşteri olmasına rağmen aracı masaların üzerine sürüğ vurmak suretiyle hasar verip, işletmenin camlarını da sopa ile vuruo kırarak hasar verdi.

Saldırgan daha sonra tabanca ile gelişigüzel mekana ateş açtı Saldırgan ayrıca Tims Cafe Bar isimli işletme yanında bulunan Master Foster isimli iş yerinin camlarını da vurup kırdı.

Olayda yaralanan olmadı O.Ş tutuklandı.