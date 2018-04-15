Çalıştığı eski işyerini yaktı

Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde bulunan Marmara Kebap, sabaha karşı kundaklandı. Kundaklayan kişinin Marmara Kebap’ın eski personeli olduğu, hatta saldırıdan birkaç saat önce mekana gelip yemek yediği ortaya çıktı

Murat ASLAN

Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde bulunan Marmara Kebap isimli işyeri dün sabah açılarak kundaklandı, yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Zanlı ise kayıplara karıştı.

Saat 03.00 sırlarında açılan dükkandan bir adet dizüstü bilgisayar ve içerisinde hesapların olduğu üç adet ajanda alındı, daha sonra paspas üzerine yanıcı madde sıkılarak ataşe verildi. İtfaiye tarafından söndürülen yangında bazı mefruşatlar yandı.

Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis, kundaklamayı gerçekleştiren kişiyi tespit etti. Zanlının arandığı belirtildi.

Marmara Kebap’ın sahipleri de kundaklayan kişinin eski personeli olduğunu söyledi. Söz konusu zanlının önceki gece saat 23.00 sıralarında Marmara Kebap’ta yemek yedikten sonra ayrıldığı, ardından da sabaha karşı geri gelip kundaklamayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Marmara Kebap’ın sahibi Ayşe Özkan olayla ilgili şöyle ifade verdi:

“Kundaklamayı gerçekleştiren kişi, 15 – 20 gün kadar yanımızda çalıştı. Geldiği günün ertesi günü ailesi aramaya başladı. Çok borcu vardı. Türkiye’de de aranırdı. Borçluları arardı para göndermemizi istedi. Zaten düzgün da çalışmadığı için işine son verdik. Sonra 4-5 ay sonra tekrar geldi. ‘Ben Kıbrıs’a yeni geldim. Telefon numaram da budur diyerek’ iş istedi.

Elemana ihtiyacımız yoktur ama yardımcı olalım sana dedik. İş için birkaç yeri aradık ama olumlu bir cevap alamadık. Akşam da )önceki akşam) yemeğini verdik aramızda hiçbir husumet yoktu ne alacak verecek davası ne da herhangi bir kavga hiçbir şey yoktu “

Şahıs sallanırdı uyuşturucu almış gibi bir görüntüsü vardı. Kapıyı nasıl açtı, içeri nasıl girdi, kasayı nasıl kırdı hep kameralardan izledik.

Bizim işçilerimiz erken gelir hazırlık yapmak için. Anahtarı koyduğumuz bir yer vardır. Bizde çalıştığı dönemde anahtarın yerini görmüş oradan anahtarı aldı açtı Her tarafa pisledi. Tuvaletlere yerlere çişini yaptı sonra geldi kasayı kırdı. Laptobu söktü yerinden aldı. Pos cihazlarımızı topladı, defterlerimizi aldı. Sonra elindeki spreyi sağa sola sıkmaya başladı. Sonra geldi kapının önüne paspası aldı, paspası tutuşturdu, tavana tuttu. Yangın çıkınca da kaçtı. Kaçarken da yola defteri düşürdü.”