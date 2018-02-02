Çaldıkları paraları kumarda yediler

Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan Şükrü Caymaz ve Cenk Cantürk adlı kişiler, alanda Ahmed Zahra’nın muhaceret yaptırdığı sırada unuttuğu el çantasını çaldı ve çanta içinde bulunan parayı bet oynayarak harcadı

Evrim KAMALI

Ercan Havaalanı yolcu geliş salonunda 26 Ocak tarihinde saat 20.20 sıralarında, Ahmed Magdy Mohamed Ibrahim Zahra’nın muhaceret işlemi yaptırdığı esnada unuttuğu el çantasını çalan başka turist zanlılar Şükrü Caymaz ve Cenk Cantürk tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi olayla ilgili bulguları aktardı. Çebi huzurda bulunan zanlılar Şükrü Caymaz ve Cenk Cantürk'ün 26 Ocak tarihinde saat 20.20 sıralarında Ercan Havaalanında Ahmed Magdy Mohamed Ibrahim Zahra’nın Muhaceret işlemi yaptırdığı esnada unuttuğu el çantasını ve içerisinde bulunan 1460 ABD Doları ile Mısır Kimliği, Mısır Sürüş Ehliyeti ve şarj cihazını bularak çaldıklarını söyledi. Polis zanlıların kamera görüntülerinden tespit edilerek, tutuklandığını ve vermiş oldukları gönüllü ifadede sirkat etmiş oldukları 1.460 ABD doları nakit parayı Lefkoşa' da bozdurup zanlı Cantürk'ün TC Garanti Bankası hesabına yatırıp Nicosia Beting’te bet oynadıkları itirafında bulunduklarını belirtti.

Polis yapılan ileri sorguda bet ofise gittikleri ve 5.700 TL’lik 6 kupon oynayarak söz konusu parayı harcadıklarının tespit edildiğini diğer çanta ve resmi evrakları ise attıklarının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların ülkemizde turist statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.