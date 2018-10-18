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Bu nasıl baba?

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Alayköy’de infial! 44 yaşındaki bir babanın öz kızına 15 yaşından 17 yaşına kadar iki yıl boyunca tecavüz ettiği ortaya çıktı. Suçunu kabul eden baba “Pişmanım” dedi

Bu nasıl baba?
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Evrim KAMALI

Alayköy’de 44 yaşındaki isminin baş harfleri H.D olan kişi, 15 yaşından 17 yaşına kadar öz kızına iki yıl boyunca tecavüz ettiği olayını Sosyal Hizmetler Dairesi görevlilerinin olayı ortaya çıkarması üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler olayla ilgili bulguları aktardı. Gülerler, Şubat 2016 ile 6 Ekim 2018 tarihleri arasında KKTC vatandaşı zanlı H.D’nin özkızını, Alayköy’deki boş arazi ve ikametgahının yatak odasında birçok kez cinsel taciz ve cinsel tecavüz edip, vahim zarara uğrattığını anlattı. Gülerler, olayın 16 Ekim’de saat 11.30’da Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri tarafından polise bildirildiğini ve soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zanlının ayni gün tutuklandığını, kız çocuğunun ise devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini belirten Gülerler, DNA için kan örneği alındığını belirtti. Polis memuru Toykan Gülerler, zanlının sorgusunda suçunu kabul edip, gönüllü ifade verdiğini ve vermiş olduğu ifadenin teyit tekzip edilmesi gerektiğini mahkemeye aktardı. Polis, alınması gereken ifadeler, aranan emareler olduğunu belirtip, zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı H.D, “Pişmanım” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatin salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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