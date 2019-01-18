Ülkemizde her geçen gün artan hırsızlık olaylarına bir yenisi daha eklendi.

Yurtdışına havayolu ile gitmek isteyen kişilerin kullandığı Ercan Havalimanı'nın park yeri dışındaki yol üzerine bırakılan aracın dört tekerleği çalındı.

KU 826 plakalı sahibi henüz belli olmayan kırmızı renk Suzuki Swift marka aracın dört tekerleğinin üzerinden sökülerek çalınması ile ilgili olarak sosyal medyadan paylaşım yapan bir vatandaşımız "Bu arabanın sahıbını tanıyan varsa haber versın,yurtdısından geldıgınde güzel bir süpriz onu bekler" diyerek fotoğraflarla olayı aktardı.

'Bu kadarına da pes' dedirten olay nedeniyle herkes şaşkınlığını paylaştı.