Bu defa üç yıl hapis yatacak

10 gram uyuşturucu madde tasarrufu ve satma suçundan yargılanan sanık Fırat Deniz, aynı suçtan birçok sabıkası olması ve 9 ay hapis yatmasına rağmen bu suçu işlemeye devam etmesi nedeniyle 3 yıl hapse mahkum edildi

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da meydana gelen 10 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tasarrufu ve satma suçundan yargılanan sanık Fırat Deniz aleyhindeki karar açıklandı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç'dan oluşan Lefkoşa Ağırceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Esendağlı okudu. Başkan Melek Esendağlı sanığın işlemiş olduğu suçun çok ciddi bir suç olduğunu ve toplum nazarında uyuşturucu madde satanların tedirginlik yarattığını belirtti. Başkan Esendağlı sanığın yargılandığı suç tarihinden öncede birçok benzer sabıkası olduğunu ve son olarak 9 ay hapis cezası almasına rağmen yine suç işlemeye devam etmesini aleyhine değerlendirdiklerini söyledi.

Başkan Melek Esendağlı tüm aktarmış oldukları olguların ışığında sanığın davasını kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koymasını da lehine değerlendirdiklerini ve işlemiş olduğu 10 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tasarrufu ve satma suçundan 3 yıl hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.