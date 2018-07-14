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Bir tarlayı iki farklı kişiye sattı

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Esentepe’deki tarlayı 2017 yılında başkası adına 50 bin TL karşılığında devreden Musa Ermemiş, aynı yöntemle Girne’de bir kişiye satış sözleşmesi ile 115 bin TL karşılığında satarak sahtekârlıkla para temin etti

Bir tarlayı iki farklı kişiye sattı
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Evrim KAMALI

Girne’de 2017 yılında önceden M.I.’ya sattığı tarlanın koçanını sahteleyerek iki farklı kişiye daha satarak 165 bin TL para temin eden Musa Ermemiş şikâyet üzerine tutuklandı. Zanlı yapılan ilk sorgulamasında işlediği suçu itiraf etti. Ermemiş, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis mahkemede verdiği ifadede zanlı Musa Ermemiş’in “Sahtekârlıkla para temini” suçlarından önceki gün yapılan şikâyet üzerine tespit edilerek tutuklandığını anlattı. Polis memuru zanlı Ermemiş’in 2017 yılında M.G’ye verdiği vekâletname ile M.I.’ adına devredilen Esentepe’deki tarlayı Y.Y., adına kayıtlı olan eski koçan belgesini beyan ederek 50 bin TL karşılığında devrettiğini söyledi. Polis,  zanlının aynı yöntemle Girne’de A.K.’ye satış sözleşmesi ile 115 bin TL karşılığında satarak sahtekârlıkla para temin ettiğini kaydetti.

Olayın polisin bilgisine önceki gün geldiğini ifade eden polis, Musa Ermemiş’in gönüllü ifade verdiğini ancak soruşturmanın henüz tamamlanmadığını kaydetti.

Alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis,  zanlının soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme,  zanlı aleyhindeki soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirterek 3 gün tutukluluk emri verdi.

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