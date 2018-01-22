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Bir Haftalık Trafik Raporu

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Ülkede genelinde 15-21 Ocak tarihleri arasında polis tarafından yapılan haftalık rutin trafik kontrollerinde 789 sürücü suçlu bulunurken meydana gelen 72 trafik kazasında 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Bir Haftalık Trafik Raporu
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Meydana gelen tüm kazalarda toplam 408 bin TL’lik hasar tespit edildi. Kazaların 28’i Lefkoşa’da, 19’u Gazimağusa’da, 12’si Girne’de, 10’u Güzelyurt’ta ve 3’ü İskele’de oldu.

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 121’i süratli, 9’u tehlikeli, 27’si dikkatsiz, 69’u seyrüsefer ruhsatsız, 22’si sürüş ehliyetsiz, 19’u muayenesiz, 35’i sigortasız, 27’si alkollü, 12’si “A” yol kullanma izinsiz, 10’u “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.  Sürücülerin 134’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 73’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 3’ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 3’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’i taksimetre bulundurmamak ve 221’i diğer suçlardan rapor edildi.

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