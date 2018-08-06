Bir haftada 69 kaza

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen toplam 69 trafik kazasında, 31 kişi yaralandı.





Polisten verilen bilgiye göre, kazaların 18’i süratli araç kullanmak, 16’sı kavşakta durmamak, 13’ü yakın takip, 12’si dikkatsiz sürüş ve 10’u da diğer etkenlerden meydana geldi.



Toplamda 508 bin TL hasara neden olan kazaların 22’si Lefkoşa, 18’i Girne, 17’si Gazimağusa, 8’i İskele, 4’ü de Güzelyurt’ta meydana geldi.



Ayrıca yapılan trafik kontrollerinde 493 sürücü hakkında trafik suçundan dolayı ileri işleme gidildi.



Polisten verilen bilgiye göre, 30 Temmuz-5 Ağustos arasında, ülke genelinde 6 bin 311 araç sürücüsü kontrol edildi.



Sürücülerin, 125’i süratli araç kullanmak, 78’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 42’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 37’si alkollü, 35’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 21’i dikkatsiz sürüş yapmak, 20’si sigortasız veya kapsamı dışında, 16’sı sürüş ehliyetsiz, 11’i muayenesiz araç kullanmak, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 7’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 6’sı trafik ışıklarına uymamak, 3’ü “B” özel işletme izinsiz, 1’ i emniyet kemersiz, 1’i "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak ve 83’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.