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Bir haftada 104 kaza 2 ölüm

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KKTC’de 25 Aralık 1 Ocak tarihleri arasında meydana gelen toplam 104 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı.

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Bir haftada 104 kaza 2 ölüm
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Kazalardan, biri ölümle, 23’ü yaralanmayla, 80’i hasarla sonuçlandı. 


Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ölümle neticelenen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, yaralanmayla neticelenen kazalarda 31 kişi yaralandı. 

Trafik kazalarının 35’i süratli araç kullanmak, 25’i yakın takip, 20’si kavşakta durmama, 14’ü dikkatsiz sürüş yapmak ve 10’u diğer etkenlerden dolayı meydana geldi.

Kazalar sonunda toplam 556 bin 800 TL’lik hasar tespit edildi.
 

Kazaların 48’i Lefkoşa’da, 8’i Gazimağusa’da, 24’ü Girne’de, 9’u Güzelyurt’ta ve 5’i İskele’de oldu.

“TRAFİK KONTROLLERİ”

25 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7 bin 63 araç sürücüsü kontrol edildi. 

Kontrol edilen araç sürücülerinin 773’ü hakkında ileri işlem yapıldı.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 159’u süratli araç kullanmak, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 26’sı dikkatsiz sürüş yapmak, 56’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 21’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 42’si alkollü araç kullanmak, 144’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak,  86’sı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 22’si muayenesiz araç kullanmak, 25’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 5’i “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 1’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 172’si diğer trafik suçlarından rapor edildi. 

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