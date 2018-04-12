Bariyerleri devirerek bankaya girdi

Girne –Değirmenlik çemberinde bugün sabaha karşı meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç çelik bariyerleri devirerek bankanın içine girdi

Girne –Değirmenlik Dağyolu çemberinde sabaha karşı meydana gelen kazada bir araç Capital Bankası’na ait şubeye girdi.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza; saat 2:00 raddelerinde, Lefkoşa- Mağusa anayolu boyunca çift şeritli yolda sol şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden 28 yaşındaki Victory Macaulay Madumere yönetimindeki KM 932 plakalı araç sürücüsü, seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Girne –Değirmenlik Dağyolu çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyeti kaybederek, yolun solundan dışarıya çıktı. Araç sürücüsü, Karayolları Dairesi’ne ait çelik bariyerlere çarptıktan sonra yol seviyesinden 2 metre aşağıya düşerek Capital Bankası’na ait cam kapıya ve vitrin camına aracının ön kısmıyla çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralanan olmadı.