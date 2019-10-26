Babasını göremedi, doktoru darp etti

Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne getirilen bir hastanın yakınları, “hastayı görmelerine engel olunduğu” iddiasıyla doktoru darp etti. Olaya tepki gösteren hastane çalışanları greve gitti

Güzelyurt’ta evinde rahatsızlanarak ambulansla Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne getirilen bir hastanın yakınları, “hastayı görmelerine engel olunduğu” iddiasıyla görevli doktoru darp etti.

Dün saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda yakınları ile sağlık görevlileri arasında tartışma yaşandı. Olay esnasında babasının kedisine gösterilmediği gerekçesi ile 37 yaşındaki isminin baş harfleri H.T., görevli doktoru darp etti. Görevli doktoru darp eden kadın her yerde aranırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Sağlıkta örgütlü 4 sendika, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde sağlık çalışanların poliste tutuklu bulunan bir kişinin aile yakınları tarafından darp edildiğini duyurdu, bu duruma tepki gösterdi.

“Can güvenliğimizin bile sağlanamadığı bu ortamda sağlık hizmeti vermek artık mümkün değildir” diyen örgütler Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 112 hizmetleri dışında hiçbir sağlık hizmetinin verilmeyeceğini açıkladı.

4 sendika, olaya karışan ve kamu sağlık çalışanlarını darp eden kişilerle ilgili yasal soruşturma ve cezai işlem başlatılması için Sağlık Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’ne çağrı yaptı.

Konu ile ilgili açıklama şu şekilde;

“25 Ekim 2019 tarihinde Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde görevli hekimler, hemşireler, ambulans şoförleri ve güvenlik görevlisi, poliste tutuklu bulunan bir şahsın yakınları tarafından darp edilmiştir.

Kamu sağlık çalışanları olarak can güvenliğimizin bile sağlanamadığı bu ortamda sağlık hizmeti vermek artık mümkün değildir.

Sağlıkta örgütlü sendikalarımızın aldığı ortak karar doğrultusunda 25 Ekim 2019 tarihinden itibaren Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 112 hizmetleri dışında hiçbir sağlık hizmetinin verilmeyeceğini ve idarenin güvenlik zaafiyetleri başta olmak üzere kamu sağlık merkezlerimizin eksikliklerini gidermemesi halinde eylemlerimizin artarak devam edeceğini kamuoyuna duyururuz.

Bununla birlikte bahsi geçen olaya karışan ve kamu sağlık çalışanlarını darp eden kişilerle ilgili yasal soruşturma ve cezai işlem sürecinin başlatılması için Sağlık Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nü göreve davet eder; sürecin takipçisi olacağımızı bildiririz.”