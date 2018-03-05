Askeri bölgeyi ihlal eden gençler tutuklandı

Lefkoşa iki genç, Yiğitler Burcu bölgesinden ülkemize giriş yapmak isterken askerler tarafından yakalandı. Zanlılardan biri, “Arkadaşımın cep telefonu surlardan aşağı düşmüştü. Almak için inmiştik” diyerek kendini savundu

Evrim KAMALI

Lefkoşa Yiğitler Burcu bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal ettikleri sırada devriye gezen nöbetçi askerler tarafından yakalan zanlılar. Mehmet Ceylan ve Emin Sevingen tutuklanarak dün Askeri Mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili bulguları aktaran polis memuru Umut Kulle olayla ilgili bulguları aktardı. Kulle huzurda bulunan zanlılar Mehmet Ceylan ve Emin Sevingen’in 3 Mart tarihinde saat 22.50 sıralarında Lefkoşa’da 1. Derece Askeri Yasak bölge olan Yiğitler Burcu bölgesinden ülkemize giriş yapmak isterken nöbetçi askerler tarafından tespit edildiklerini ve polise iade edildiklerini söyledi. Polis zanlıların mesele ile ilgili olarak bir beyanda bulunmadığını ve gönüllü ifadede vermediklerini belirterek aleyhlerine yürütülen soruşturmanın devam ettiğini bölgedeki kamera kayıtlarının inceleneceğini belirterek soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti. Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Mehmet Ceylan askeri bölgeyi ihlal etmediklerini arkadaşının telefonunun surlardan aşağı düştüğünden ötürü onu almak için indiklerini ve geri çıktıkları sırada askerler tarafından tutuklandıklarını söyledi. Huzurunda verilen şahadeti ve beyanları değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.