Aşıkların yarışı kötü bitti

Lefkoşa’da gece yarısı sonrasında ayrı arabalarda olan nişanlı iki gencin yaptıkları yarış az daha felaketle sonuçlanıyordu. Meydana gelen kazada üç kişi yaralandı

Lefkoşa’da bugün günün ilk saatlerinde aşırı sürat nedeniyle meydana gelen kaza yürekleri ağza getirirken, üç kişi yaralanarak Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındılar.

Polisten verilen bilgiye göre kaza gece yarısı sonrasında saat 01:00 raddelerinde Lefkoşa’da Ali Rıza Efendi Caddesi boyunca KB 151 plakalı salon aracı soldan birinci şerit içerisinde şehir merkezine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde kullanan Lefkoşa’da sakin 21 yaşındaki Umut Büyükarslan seyretmekte olduğu yolun üzerinde bulunan yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada soldan ikinci şerit içerisinde ayni istikamete doğru süratli bir şekilde seyretmekte olan Lefkoşa’da sakin 19 yaşındaki Ulviye Kocadal yönetimindeki FE 401 plakalı salon aracın sol ön kısmına aracının sağ arka yan kısmı ile çarpmasıyla yaşandı. Bu çarpma sonucu KB 151 plakalı araç sürücüsü Büyükarslan’ın , direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu gidiş ve geliş olarak ayıran orta refüje çarptıktan sonra, refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarpıp direği kopardıktan sonra yoluna devam ederek karşı şerit içerisinde ön kısmı kuzey istikametine bakar bir şekilde durdu.

Bu esnada çarpmanın etkisiyle FE 401 plakalı araç da yolu gidiş ve geliş olarak ayıran orta refüje çarptıktan sonra, yolun karşı tarafına geçerek Arsın Un Fabrikası’nı çevreleyen taş duvara çarptıktan sonra karşı şerit içerisinde ön kısmı kuzey istikametine bakar bir şekilde durdu. FE 401 plakalı aracın çarpmış olduğu taş duvarın yıkılması sonucu, meçhul sürücü tarafından duvarın arkasında park halinde bırakılan MV 195 plakalı kamyon aracın sağ kısmına taş duvardan atılan taş parçaları çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüleri ve KB 151 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Oktay Çil kaldırılmış oldukları L.D.Hastahanesi Acil Servis’te yapılan ilk yardım tedavisine müteakip ayni serviste müşahede altına alındılar.

Konuyla ilgili olarak bize ulaşan bilgilere göre Umut Büyükarslan ile Ulviye Kocadal’ın nişanlı oldukları ve ayrı arabalarla yola çıkarak yarış yaptıkları iddia edildi.